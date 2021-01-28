ВФЛА не будет комментировать ситуацию по Шубенкову до получения официальной информации

ТАСС, 28 января. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет комментировать информацию СМИ о том, что чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков нарушил антидопинговые правила, до получения официальных доказательств вины спортсмена. Об этом говорится в заявлении федерации, опубликованном на сайте организации.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. В четверг спортсмен опроверг информацию, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit ("Атлетикс интегрити юнит"). Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.

"Федерация не комментирует журналистские публикации, пока не получит официальные доказательства вины спортсмена от уполномоченных организаций, - говорится в заявлении. - При этом принцип нулевой терпимости к допингу по-прежнему является основополагающим в работе обновленной федерации легкой атлетики. Нарушение антидопинговых правил считаем абсолютно неприемлемым ни в какой степени вне зависимости от регалий или заслуг".

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и чемпионом Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами.