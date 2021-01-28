"Салават Юлаев" стал четвертым участником Кубка Гагарина

ТАСС, 28 января. Уфимский "Салават Юлаев" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум-Арене" в Хабаровске в присутствии 2 510 зрителей.

В составе гостей шайбами отметились Родион Амиров (пятая минута), Михаил Науменков (26) и Сакари Маннинен (47). У "Амура" голы забили Гинек Зогорна (21) и Павел Турбин (38). В нынешнем сезоне команды встречались дважды, оба раза побеждали уфимцы (4:1, 2:1).

"Салават Юлаев" обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ вслед за ЦСКА (Западная конференция), "Ак Барсом" и "Авангардом" (оба - Восток). Позднее в четверг досрочный выход в плей-офф может оформить "Металлург".

"Салават Юлаев" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 52 матчах 67 очков. "Амур" с 40 очками после 50 игр идет десятым. Хабаровский клуб проиграл в третьем матче подряд.

В следующем матче уфимцы 30 января на выезде сыграют с нур-султанским "Барысом", "Амур" 31 января примет новосибирскую "Сибирь".