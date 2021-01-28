Ласицкене поддержала Шубенкова после публикаций о нарушении им антидопинговых правил

ТАСС, 28 января.Трехкратная чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене поддержала чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова после публикации в СМИ информации о нарушении им антидопинговых правил. Об этом она написала в stories своей страницы в Instagram .

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. В четверг спортсмен опроверг информацию, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.

"Когда увидела новость про Сережу, то просто хотелось сесть и плакать, - написала Ласицкене. - Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы прошли через слишком многое, чтобы все закончилось именно так".

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и чемпионом Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами.