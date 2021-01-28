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Россиянин Хандожко планирует вернутся в UFC после перерыва в 1,5 года

28-летний боец продолжает восстановление после травмы колена

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Сергей Хандожко планирует вернуться после полуторагодичного перерыва. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"Пока Сергей восстанавливается после травмы колена. В этом году он выступит", - сказал Абдрахманов.

Хандожко провел два боя в UFC. В последнем из них в ноябре 2019 года он проиграл соотечественнику Рустаму Хабилову единогласным решением судей.

Всего на счету 28-летнего Хандожко 26 побед, шесть поражений и одна ничья.

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