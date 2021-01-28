Исмаилову предложили провести реванш с Минеевым

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Организация AMC Fight Nights предложила бойцу смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову бой против Владимира Минеева. Об этом ТАСС заявил владелец организации Амир Мурадов.

"После того турнира уже окончательно были поставлены точки, что этот бой в приоритете в российском ММА, - сказал Мурадов. - Думаю, этот бой, не считая гонораров, точно дойдет до 30 миллионов. В ближайшее время мы точно узнаем, Магомед Исмаилов наш боец или нет".

Исмаилов и Минеев стали участниками массовой драки в декабре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Москве.

Бойцы проводили поединок в 2018 году, бой завершился вничью.