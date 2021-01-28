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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею

Ближайшее заседание совета Международной федерации хоккея пройдет 2 февраля

Ранее президент организации Рене Фазель сообщил ТАСС, что на следующей неделе будет принято решение о точном месте проведения чемпионата мира

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Следующее заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF) состоится 2 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Совет состоится во вторник. Как и предыдущие заседания, он пройдет в режиме онлайн-конференции. Его точная повестка неизвестна", - сообщил собеседник агентства.

Предыдущее заседание совета IIHF прошло 26 января. После этого президент организации Рене Фазель сообщил ТАСС, что на следующей неделе будет принято решение о точном месте проведения чемпионата мира - 2021. Ранее совет IIHF принял решение о переносе матчей турнира из Минска. Кроме столицы Белоруссии, его должна была принять Рига.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. На групповом этапе чемпионата мира российские хоккеисты сыграют в группе А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Словакии, Великобритании и Белоруссии.

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Ситуация вокруг чемпионата мира по хоккею
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