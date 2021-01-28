Четырехкратный чемпион мира по биатлону Шемпп завершил карьеру

ТАСС, 28 января. Немецкий биатлонист Симон Шемпп объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"С некоторых пор я чувствую, что мое тело уже не в полной мере подвержено нагрузкам, и в этом состоянии, к сожалению, даже моя неуемная воля не могла ничего изменить. В конце концов я больше не мог быть биатлонистом, которым я был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках, этот сигнал я больше не хочу игнорировать. Вот почему пришло время закончить мою карьеру биатлониста. Конечно, это самое трудное решение в моей карьере", - написал 32-летний Шемпп.

Шемпп четыре раза становился чемпионом мира, также он завоевал две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В его активе две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.