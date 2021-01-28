Вице-губернатор Санкт-Петербурга обсудил с оргкомитетом подготовку города к Евро-2020

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский обсудили на встрече подготовку города к Евро-2020. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

"В Петербурге любят и ценят футбол, и, конечно, мы с осторожным оптимизмом надеемся, что матчи Евро этим летом в нашем городе пройдут со зрителями, - сказал Пиотровский. - Мы ежедневно следим за ситуацией с коронавирусом, находимся в постоянном контакте с коллегами из оргкомитета и УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Руководство города сделает все, чтобы чемпионат Европы был организован на самом высоком уровне".

"Мы давно и успешно работаем с правительством Санкт-Петербурга: вместе провели Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу, которые запомнились многим жителям России и ее гостям, а сейчас готовимся к Евро и финалу Лиги чемпионов. Уверен, что также сообща мы справимся с новыми вызовами, и, дождавшись решения УЕФА о сценарии проведения Евро в Петербурге, сделаем хороший подарок всем любителям футбола", - отметил Сорокин.

Ранее Сорокин в разговоре с ТАСС выразил надежду, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут при заполняемости не менее 50%. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа, включая две игры с участием сборной России, и один четвертьфинал.