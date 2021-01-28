Тарасова поддержала решение не отменять чемпионат мира по фигурному катанию

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпионат мира по фигурному катанию должен состояться в назначенные сроки, это важно для всех спортсменов и тренеров. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором, в частности, обсуждался вопрос проведения турнира в Стокгольме. По информации ТАСС, подготовка к мировому первенству продолжается по плану, сроки проведения турнира не изменились.

"Мы поддерживаем решение о проведении чемпионата мира. Только глупый может не понимать важность его проведения. Весь наш спорт держится на соревнованиях разного типа. Отменены сотни турниров, для чего тренироваться, преподавать, развивать вид, если не будет таких стартов, как чемпионаты мира и Европы?" - отметила Тарасова.

"Не хочется быть свидетелем того, как наш вид будет умирать. А это обязательно случится, если не будет мировых и европейских чемпионатов. Их надо проводить обязательно. Чемпионат мира просто должен быть, и точка", - добавила собеседница агентства.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года. Ранее был отменен чемпионат Европы.