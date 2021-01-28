Авербух назвал предстоящий чемпионат мира светом в конце туннеля для фигуристов

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Сохранение чемпионата мира в международном календаре будет для спортсменов светом в конце тоннеля, тем более что старт будет предолимпийским. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский призер Илья Авербух.

Ранее в четверг источник сообщил ТАСС, что на заседании исполкома Международного союза конькобежцев было принято решение не менять сроки проведения чемпионата, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"В принципе у меня не было сомнений, что чемпионат мира будет. Все шло к этому, и было бы странно его отменять, когда в других видах спорта уже проходят чемпионаты. Мы видим, как соревнуются те же лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Для фигуристов предстоящий чемпионат мира будет уже предолимпийским, на нем будут разыгрываться квоты на Игры, и он очень важен для наших ребят. Он для них все равно что свет в конце тоннеля", - подчеркнул Авербух.