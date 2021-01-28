Мишин прокомментировал решение не отменять чемпионат мира по фигурному катанию

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Алексей Мишин считает, что миру фигурного катания очень важно провести чемпионат мира в этом году. Такое мнение заслуженный тренер РФ высказал ТАСС.

В четверг состоялось заседание исполкома Международного союза конькобежцев, на котором, в частности, обсуждался вопрос проведения турнира в Стокгольме. По информации ТАСС, подготовка к мировому первенству продолжается по плану, сроки проведения турнира не изменились.

"Мой комментарий очень простой: миру фигурного катания очень нужен чемпионат мира", - сказал Мишин.

Чемпионат мира должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года. Ранее был отменен чемпионат Европы.