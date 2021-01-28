Норвежцы пропустят последний перед ЧМ этап Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 28 января. Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в этапе Кубка мира в Чехии. Об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на пресс-релиз Норвежской ассоциации лыжных гонок.

"Риск, связанный с заражением команды коронавирусом, сильнее всего влияет на решение не участвовать в этапе Кубка мира в Нове-Место", - сказал менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг.

Норвежские лыжники не выступали на двух этапах Кубка мира текущего сезона и многодневке "Тур де Ски" из-за риска заражения коронавирусом. Впервые после перерыва норвежцы выступили на этапе в финском Лахти.

Этап Кубка мира в Чехии пройдет 20-21 февраля. Он станет последним перед чемпионатом мира, который состоится в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.