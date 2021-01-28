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Фигурное катание

Жулин: Синицина и Кацалапов верили, что чемпионат мира по фигурному катанию состоится

Чемпионы Европы рады тому, что у них появилась цель

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов верили в то, что чемпионат мира в нынешнем сезоне состоится. Об этом ТАСС рассказал тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

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Ранее в четверг источник сообщил ТАСС, что на заседании исполкома Международного союза конькобежцев было принято решение не менять сроки проведения чемпионата, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"Очень рад такой информации, наконец-то мы понимаем, к чему готовимся. И у спортсменов, и у тренеров есть какая-то конечная цель. Ведь просто тренироваться без соревнований такого уровня очень тяжело", - сказал Жулин.

"Прибавится ли после этого мотивации? Вика с Никитой и так очень мотивированы. У меня такое ощущение, что они верили в такое решение, что чемпионат мира состоится. Работают сейчас очень хорошо", - отметил Жулин.

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