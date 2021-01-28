Москвина поприветствовала желание не отменять чемпионат мира по фигурному катанию

Ранее в четверг источник сообщил ТАСС, что на заседании исполкома Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение не менять сроки проведения чемпионата, который должен пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.

"Каждый чемпионат мира для фигуристов важен, ведь они целый сезон готовятся к крупным международным стартам, - сказала Москвина. - В связи с тем, что в прошлом сезоне турнир отменили из-за пандемии, пропуск еще одного чемпионата мира был бы знаком, что эта инфекция очень сильна настолько, что приостанавливает всю активность в мире спорта, особенно в мире фигурного катания. Поэтому желание шведской федерации и все те меры, которые они вместе с ISU предприняли, чтобы этот турнир состоялся, приветствуются. Им пришлось провести огромную работу, чтобы не лишить болельщиков и спортсменов праздника участия в этом старте".

"Спортсменам сообщим об этом завтра. Скорее всего, они уже прочитали это сами, но мы пока не созванивались. Конечно, все ожидали и надеялись, надежды юношей питают, отраду старым подают, по этим словам мы и жили. Тренеры рады этой новости, а фигуристы с завтрашнего дня начинают еще активнее готовиться к этому старту", - отметила специалист.