Должен быть, и точка. Чемпионат мира по фигурному катанию сохранили в календаре

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал менять сроки проведения чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который запланирован на 22-28 марта. По сведениям источника ТАСС, подготовка к турниру идет по плану, официальный релиз ISU по итогам состоявшегося в четверг заседания исполкома выйдет позже.

Поводы для волнения были. В начале пандемии старты фигуристов отменялись один за другим, в том числе прошлогодний чемпионат мира в канадском Монреале. 10 декабря стало известно об отмене чемпионата Европы в Загребе, который должен был проходить в эти дни. Однако спорт понемногу возвращается в привычное русло, и решение ISU сохранить предолимпийский чемпионат мира тому прямое свидетельство. Теперь главное, чтобы шведские власти не передумали проводить 110-й по счету чемпионат.

Российский хореограф-постановщик Илья Авербух в беседе с ТАСС отметил, что отмена мирового чемпионата выглядела бы странным решением, ведь в других видах спорта соревнования проходят. "Мы видим, как соревнуются лыжники, биатлонисты, конькобежцы. Для фигуристов предстоящий чемпионат мира будет уже предолимпийским, на нем будут разыгрываться квоты на Игры, и он очень важен для наших ребят. Этот чемпионат для них как свет в конце тоннеля", - сказал он.

Татьяна Тарасова подчеркнула, что "только глупый может не понимать важности проведения чемпионата". "Весь наш спорт держится на соревнованиях, отменены сотни турниров, для чего тренироваться, преподавать, развивать вид, если не будет таких стартов, как чемпионаты мира и Европы? Не хочется быть свидетелем того, как наш вид будет умирать. А это обязательно случится, если не будет мировых и европейских чемпионатов. Их надо проводить обязательно, чемпионат мира просто должен быть, и точка", - добавила она.

Ждут и верят

Право участия в чемпионате мира в Стокгольме себе обеспечили пока лишь победители чемпионата России в Челябинске. Ими стали одиночники Анна Щербакова и Михаил Коляда, спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также танцоры Александра Степанова и Иван Букин. На чемпионате в Стокгольме смогут выступить три одиночницы, два одиночника, а также по три пары и танцевальных дуэта, остальным лидерам сборной еще предстоит побороться за право выступить на предолимпийском чемпионате.