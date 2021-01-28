Иск биатлонисток к Родченкову был отозван из-за поправок в законодательстве США

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Иск о защите чести и достоинства российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной против бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова был вынужденно отозван из-за поправок в законодательстве США. Об этом ТАСС рассказал адвокат Скотт Балбер, представляющий интересы биатлонисток в суде США.

24 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично, ее признали виновной в подмене анализа мочи и применении запрещенного вещества. Обвинения в адрес спортсменок основывались на показаниях Родченкова. Позже биатлонистки заявили, что продолжат судебные разбирательства с бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории. Первый иск был подан в Нью-Йорке в 2018 году.

"К сожалению, законодательство значительно увеличило необходимые усилия для доказательства клеветы - теперь сторона обвинения должна представить доказательства непосредственного злого умысла со стороны ответчика. Мы считаем, что это неслучайно, - сказал Балбер. - Спортивный арбитражный суд полностью оправдал двух биатлонисток и смягчил наказание для третьей. Это по формальным признакам указывает на то, что общественные обвинения против них были ложными и, как мы полагаем, осознанными. В этой связи мы продолжим работать по всем открытым для нас направлениям в европейских судах, чтобы защитить репутацию всех трех биатлонисток".

Таким образом, иски стали безосновательными по причине обратной силы законодательных изменений в США. Изменения в закон против использования судебных процессов, направленных на ограничение свободы слова (Anti-SLAPP законодательство Нью-Йорка), были внесены 10 ноября 2020 года.

Слушания по апелляциям биатлонисток в CAS состоялись в начале марта. В ходе разбирательств Международный олимпийский комитет первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Позднее независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Родченкова под этими показаниями является низкокачественной подделкой.