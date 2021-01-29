Чемпионат мира по санному спорту стартует в пятницу в Германии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Юбилейный, 50-й чемпионат мира по санному спорту стартует 29 января в германском Кёнигсзе. Первые три комплекта медалей будут разыграны в пятницу в спринтерских гонках.

В ЧМ-2021 примут участие 149 саночников из 23 стран. Первоначально этот чемпионат мира планировалось провести на трассе канадского Уистлера, где в 2010 году проходил олимпийский турнир по санному спорту, бобслею и скелетону. Однако в середине сентября из-за жестких ограничений, введенных властями Канады в связи с пандемией коронавируса, Международная федерация приняла решение перенести турнир в Кёнигсзе.

В субботу определятся призеры чемпионата мира в состязаниях мужчин в одноместных и двухместных санях, на следующий день станут известны чемпионы мира в женском турнире и командной эстафете.

В состав команды России на мировое первенство вошли братья Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Екатерина Батурина, а также экипажи мужских двухместных саней: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов, Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев.

"Мы едем на чемпионат мира для того, чтобы бороться за медали, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Сергей Чудинов. - Иной задачи перед нами не стоит. Сравнивать этот чемпионат мира с предыдущим, который проходил на нашей домашней трассе в Сочи, не нужно. Каждая трасса - это отдельная история, и в том же Кёнигсзе на этапах Кубка мира ранее у нас тоже были красивые победы".

"Любая медаль для команды будет успехом, ведь на чемпионатах мира, которые ранее проходили на этой трассе, лучше всех мы выступили пять лет назад, когда завоевали одну бронзовую медаль. Если команде удастся сейчас повторить тот результат, то будет хорошо, а если его превзойдем, то будет еще лучше. Но бить себя в грудь кулаком и говорить, что ставим задачу биться только за золото, было бы неверно. Хотя понятно, что каждый спортсмен в голове держит эту цель", - заметил тренер.

Без флага и гимна

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом с символикой Федерации санного спорта России в бело-голубых тонах и названием Russia Luge Federation (RLF). В случае победы российского саночника на церемонии награждения будет звучать гимн Международной федерации санного спорта (FIL).