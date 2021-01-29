"Зенит" проиграл "Милану" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 29 января. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл итальянскому "Милану" со счетом 76:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник "Милана" Кевин Пантер, в его активе 14 очков. В составе российской команды больше всех очков набрали разыгрывающий Кевин Пангос и защитник Остин Холлинз (12).

В турнирной таблице "Милан" занимает третье место, в 22 матчах команда одержала 15 побед. "Зенит" с 13 победами в 21 матче идет пятым.

В следующем матче "Зенит" в гостях сыграет с турецким "Фенербахче", "Милан" на выезде встретится с французским "Вийёрбаном". Оба матча состоятся 5 февраля.