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Футбол в Англии

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", прервав 482-минутную безголевую серию в чемпионате Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1
Мохаммед Салах и Бен Дэвис EPA-EFE/Nick Potts
Описание
Мохаммед Салах и Бен Дэвис
© EPA-EFE/Nick Potts

ТАСС, 29 января. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 3:1 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (45-я минута), Трент Александер-Арнольд (47) и Садио Мане (65). У проигравших отличился Пьер-Эмиль Хёйбьерг (49).

"Ливерпуль" прервал свою безголевую серию в чемпионате Англии, которая насчитывала четыре матча. В предыдущий раз в матче Английской премьер-лиги "Ливерпуль" забивал 27 декабря, когда сыграл вничью с "Вест Бромвичем" (1:1). В общей сложности в матчах чемпионата "Ливерпуль" не забивал 482 минуты.

В турнирной таблице чемпион Англии "Ливерпуль" занимает четвертое место, набрав 37 очков, "Тоттенхэм" с 33 очками идет шестым.

В следующем туре "Ливерпуль" в гостях сыграет с "Вест Хэмом", "Тоттенхэм" на выезде встретится с "Брайтоном". Оба матча пройдут 31 января.

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