Гол Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

В составе "Рейнджерс" заброшенные шайбы на счету Райана Строума (10-я минута), Артемия Панарина (37) и Алексиса Лафренье (63). За "Баффало" отличились Джек Айкел (20) и Сэм Рейнхарт (45).

ТАСС, 29 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин также отметился голевой передачей, всего на счету россиянина 8 очков (3 гола + 5 передач) в семи матчах нынешнего сезона. Его одноклубник Павел Бучневич отдал одну результативную передачу и набрал 6 очков (2+4) за семь игр. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 23 броска.

"Рейнджерс" одержали вторую победу в семи матчах регулярного чемпионата и с 5 очками занимают последнюю строчку в таблице Восточного дивизиона. "Баффало" находится на пятом месте, набрав 8 очков в восьми матчах.

В других матчах игрового дня "Филадельфия" в гостях обыграла "Нью-Джерси" (3:1), "Монреаль" дома одолел "Калгари" (4:2), "Каролина" - "Тампу" (1:0 ОТ), "Коламбус" - "Флориду" (3:2 Б).

Следующий матч "Рейнджерс" проведут 31 января дома против "Питтсбурга", "Баффало" 30 января на своей площадке примет "Нью-Джерси".