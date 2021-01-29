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НХЛ

Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:3
Кирилл Капризов AP Photo/Stacy Bengs
Описание
Кирилл Капризов
© AP Photo/Stacy Bengs

ТАСС, 29 января. "Миннесота" со счетом 5:3 обыграла "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За "Миннесоту" отличились Маркус Йоханссон (4-я минута), Кевин Фиала (9), Кирилл Капризов (13), Ник Бьюгстад (39), Юэль Эрикссон Эк (45). В составе "Лос-Анджелес" голами отметились Дастин Браун (24), Дрю Даути (30), Алекс Иафалло (50).

Капризов забросил свою вторую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Всего на счету россиянина 7 очков (2 гола + 5 передач) в восьми матчах нынешнего сезона.

"Миннесота" одержала пятую победу в восьми матчах и поднялась на вторую строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 10 очков. "Лос-Анджелес" находится на шестой позиции с 8 очками в восьми встречах.

Следующий матч "Миннесота" проведет 31 января дома против "Колорадо". "Лос-Анджелес" 3 февраля примет "Анахайм".

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