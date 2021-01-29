Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес" в матче НХЛ

Капризов забросил свою вторую шайбу в дебютном сезоне в НХЛ. Всего на счету россиянина 7 очков (2 гола + 5 передач) в восьми матчах нынешнего сезона.

"Миннесота" одержала пятую победу в восьми матчах и поднялась на вторую строчку в таблице Западного дивизиона, набрав 10 очков. "Лос-Анджелес" находится на шестой позиции с 8 очками в восьми встречах.

Следующий матч "Миннесота" проведет 31 января дома против "Колорадо". "Лос-Анджелес" 3 февраля примет "Анахайм".