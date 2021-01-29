Малкин считает, что "Питтсбургу" необходимо упростить свою игру

ТАСС, 29 января. Клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" необходимо играть проще и больше работать. Такое мнение высказал нападающий команды россиянин Евгений Малкин, комментарий которого приводит официальный сайт лиги.

"Питтсбург" уступил "Бостону", Малкин вышел на второе место по числу матчей за клуб в НХЛ

В пятницу "Питтсбург" в гостевом матче уступил "Бостону" со счетом 1:4. Всего в восьми играх "Питтсбург" одержал четыре победы.

"Бостон" быстрее, они голодны до побед и выигрывают все единоборства в углах площадки, - сказал Малкин. - Нам нужно смотреть на самих себя и бороться в каждой смене. Сейчас у нас игра не очень получается. Нужно попытаться играть проще и работать, работать и работать".

В турнирной таблице Восточного дивизиона "Питтсбург" занимает четвертое место, набрав 9 очков в 8 играх. Следующий матч "Питтсбург" проведет 31 января в гостях против "Нью-Йорк Рейнджерс".