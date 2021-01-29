Матыцин: достижение высоких результатов невозможно без развития массового спорта

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Получение медалей и достижение высоких результатов невозможно без развития массового спорта. Власти каждого региона должны обратить внимание на развитие наиболее массовых и доступных видов спорта, пусть они и не приносят субъектам значимых побед на международных соревнованиях, заявил в пятницу министр спорта РФ Олег Матыцин в ответ на вопрос главы новосибирской федерации настольного тенниса Ларисы Ганихиной.

Во время посещения Матыциным чемпионата по настольному теннису по Сибирскому федеральному округу в Барнауле Ганихина рассказала министру о проблемах развития в регионе этого вида спорта. По ее словам, спортсмены вынуждены тренироваться в необорудованных полуподвальных помещениях и проводить соревнования на коммерческих площадках, а местные власти не хотят заниматься этим вопросом, объясняя, что настольный теннис не относится к видам спорта, которые приносят медали.

"Моя позиция заключается в том, что если занимаешь статус министра [спорта в регионе], выполняешь работу, ты должен внимательно относиться ко всем видам спорта. А то, что приоритетом являются медали, а не массовость - это надо поправить, у нас одно без другого не может существовать. Если дети не будут заниматься, если не будет возможности и мест для занятий детям спортом, то ни о каких медалях мечтать тоже невозможно. Это должна быть программа развития каждого региона", - сказал Матыцин.

Он подчеркнул, что настольный теннис - один из самых доступных и массовых видов спорта. "Он очень популярный и в школах, и в университетах, и не требует каких-то сложных технологических решений для создания условий и занятий", - пояснил министр. Он добавил, что поговорит на тему развития этого вида спорта с профильным министром Новосибирской области и губернатором.

Первенство Сибири по настольному теннису впервые проходит в Алтайском крае, соревнования идут в спорткомплексе "Победа" в Барнауле. В турнире принимают участие более 100 спортсменов из 10 регионов СФО. Победители представят Сибирь на чемпионате страны в Москве.