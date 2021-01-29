Шубенков с 2019 по 2020 год проверялся РУСАДА на допинг пять раз

В 2020 году Шубенков тестировался РУСАДА один раз (в 2019-м - четыре). Последний раз спортсмен проверялся инспекторами национального антидопингового агентства в конце августа на Кубке России в Брянске. Тогда он в беседе с ТАСС выразил несогласие с работой офицера допинг-контроля, который настаивал на сдаче пробы в коротком перерыве между предварительным и финальным забегами. Шубенков вынужден был подчиниться требованию сотрудника РУСАДА и пойти с ним вместо того, чтобы разминаться и готовиться к финалу.

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков с 2019 по 2020 год пять раз проверялся на допинг сотрудниками Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Шубенков, как и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, на протяжении нескольких последних лет входит в международный пул тестирования и в основном проверяется на допинг по линии World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). ТАСС в настоящее время не имеет данных о том, какое количество проб в рамках международного тестирования сдал в минувшем году Шубенков, Ласицкене, проверенная РУСАДА в 2020 году только однажды, сообщила в начале года ТАСС, что офицеры допинг-контроля в период с января по декабрь приходили к ней минимум шесть раз.

С 2017 по 2018 год Шубенков проверялся на допинг только в рамках международного тестирования, инспекторы РУСАДА в тот период к нему визиты не совершали.

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. На следующий день спортсмен в Instagram опроверг сообщения о фуросемиде, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.

Шубенкову 30 лет, он также является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). На чемпионате мира 2019 года в Дохе спортсмен стал обладателем серебряной награды.