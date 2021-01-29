Сибирский центр настольного тенниса создадут в Алтайском крае к 2024 году

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Центр настольного тенниса, который будет готовить спортсменов со всей Сибири, планируют создать в Барнауле к 2024 году. Об этом на встрече со спортсменами сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Такой центр станет первым в Сибирском федеральном округе.

"Центр должен объединить всю Сибирь для того, чтобы мы могли помогать ребятишкам достигать результатов, попадать в сборную страны. Половина сборной страны сейчас это костяк сибиряков, поэтому для нас это хорошая возможность развивать настольный теннис. Планируется построить центр настольного тенниса в 2024 году", - сказал он.

По словам министра спорта России Олега Матыцина, сейчас обсуждается вопрос о запуске этого центра раньше запланированных сроков. "Мы посмотрим по регионам возможность поиска средств, которые мы могли бы направить на строительство регионального центра", - добавил он.

С 27 по 31 января в Барнауле проходит чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису.