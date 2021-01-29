Боксер Ковалев заявил, что никогда целенаправленно не принимал запрещенные препараты

Ковалев перед боем против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января, провалил допинг-тест . По данным ESPN, в пробе россиянина обнаружен синтетический тестостерон. Второй тест Ковалева также дал положительный результат на это вещество. Бой Ковалева и Меликузиева был отменен.

"Хочу заявить, что ничего запрещенного целенаправленно я не принимал, так как прохожу тесты VADA [Ассоциации добровольного тестирования на допинг] с 2014 года. Это была моя инициатива, так как я сторонник честного и чистого спорта, - сказал Ковалев. - Сейчас идет расследование о том, как запрещенный препарат попал в мой организм, и по его окончании я обязательно расскажу, каким образом, какой препарат и кто виноват в этом. Прошу не делать поспешных выводов, проявить терпение и дождаться результатов окончания расследования".

"Также хочу поблагодарить всех понимающих", - добавил боксер.

Ковалеву 37 лет, он владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг с 2014 по 2016 год, по версии Всемирной боксерской организации (WBO) - в 2013-2016, 2017-2018 и 2019 годах. В послужном списке россиянина 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.