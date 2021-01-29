В Башкирии разрешили заполнять трибуны на матчах КХЛ на 70%

УФА, 29 января. /ТАСС/. Власти Башкирии увеличили разрешенную заполняемость трибун на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) до 85%, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - до 70%. Также смягчены требования к другим спортивным мероприятиям, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги разрешается при условии заполнения трибун не более 85 процентов от вместимости стадиона, матчей Континентальной хоккейной лиги - при условии заполнения трибун не более 70 процентов от вместимости арены", - сказано в сообщении.

Ранее на игры "Салавата Юлаева", выступающего в КХЛ, разрешено было заполнять не более 25% зрительских мест. В РПЛ выступает башкирский клуб "Уфа". Также смягчены требования и к другим спортивным мероприятиям, теперь их можно проводить при заполненных на 85% трибунах на открытом воздухе и на 70% - в помещении.