Матыцин призвал привлекать частные инвестиции для работы катков и бассейнов

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал региональные власти привлекать частные инвестиции при создании катков и бассейнов, поскольку эти спортивные объекты посещают больше всего людей и они быстро окупаются. Об этом он сообщил на встрече со спортсменами в Алтайском крае, где существует проблема нехватки спортивной инфраструктуры.

Во время общения с министром один из жителей региона, представляющий детей, занимающихся фигурным катанием, сообщил, что с 2019 года в Алтайском крае нет возможности бесплатных занятий этим видом спорта. Более 250 спортсменов вынуждены заниматься за свой счет, а стоимость аренды льда в частных спорткомплексах достигает 11 тыс. рублей в час. В свою очередь министр спорта края Алексей Перфильев отметил, что регион существенно отстает по уровню спортивной инфраструктуры.

"Попрошу губернатора взять этот вопрос на контроль. Важно привлекать ГЧП [государственно-частное партнерство], потому что "лед" и "вода" - это самые окупаемые спортивные объекты. Нужно в крае постараться ликвидировать это отставание с помощью частного инвестирования", - сказал Матыцин.

В пресс-центре Минспорта Алтайского края ТАСС уточнили, что до 2019 года в Барнауле была одна площадка, где детям давали возможность заниматься фигурным катанием. Однако они показывали низкие результаты и площадку пришлось закрыть. Высокую стоимость аренды в коммерческих объектах в региональном Минспорте объяснили дорогостоящей электроэнергией.