{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

СМИ: УЕФА готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру Лиги чемпионов

По информации испанского издания AS, президент УЕФА Александер Чеферин начал переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов

ТАСС, 29 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложит ведущим клубам вариант новой структуры проведения Лиги чемпионов. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации издания, президент УЕФА Александер Чеферин начал переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ЕСА). В список входят испанский "Реал", итальянский "Ювентус", английский "Манчестер Юнайтед", французский ПСЖ и турецкий "Фенербахче".

Чеферин планирует предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов. В рамках нового соревнования будет создана новая компания, в которой долю доходов будут иметь клубы-участники и УЕФА.

Работа ведется над девятилетним проектом, который должен проходить с 2024 по 2033 год, но если сторонам удастся прийти к соглашению в кратчайшие сроки, то старт соревнования может быть перенесен на 2022 или 2023 год.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации европейскими топ-клубами нового международного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Каждому из потенциальных участников обещают гарантированную выплату более $100 млн, в то время как победитель Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 получит около €82 млн, в зависимости от количества побед на групповом этапе и плей-офф.

Теги
Чеферин, Александер
Шведские хоккейные игры
Семь участников молодежного ЧМ сыграют за сборную России на этапе Евротура в Швеции
В состав вошли Ярослав Аскаров, Василий Подколзин, Шакир Мухумадуллин, Кирилл Кирсанов, Семен Чистяков, Максим Грошев и Захар Бардаков
Читать полностью