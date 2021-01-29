УЕФА пока не принял решение об изменении формата Лиги чемпионов и ведет консультации

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет консультации по поводу возможного изменения формата Лиги чемпионов, однако решение по этому вопросу еще не принято. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В пятницу испанское издание AS сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В сообщении отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александр Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским "Реалом", итальянским "Ювентусом", английским "Манчестер Юнайтед", французским ПСЖ и турецким "Фенербахче".

"Как неоднократно заявлял УЕФА, в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было. На данном этапе у нас нет дополнительной информации и комментариев, которые мы могли бы предоставить", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

В публикации AS также отмечалось, что УЕФА планирует предоставить топ-клубам более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов между участниками турнира. Планируется, что реформа произойдет в 2024 году. Вместе с тем, не исключен вариант, при котором изменение формата Лиги чемпионов может случиться на один-два года раньше. Это произойдет, если переговоры между заинтересованными сторонами пройдут быстро и успешно.