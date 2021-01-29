Призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию составит $868 тыс.

ТАСС, 29 января. Призовой фонд чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме составит $868 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Победители соревнований среди мужчин и женщин получат по $64 тыс., спортсмены, занявшие второе место, - по $47 тыс., третье - по $33 тыс., четвертое - по $19 тыс., пятое - по $11 тыс., шестое - по $8 тыс. Всего призовой фонд одиночных соревнований составит по $182 тыс.

Призовой фонд соревнований среди спортивных пар и в танцах на льду составляет по $252 тыс. За победу каждая пара получит по $90 тыс., за второе место - по $65 тыс., за третье - по $45, за четвертое - $26 тыс., за пятое - $16 тыс., за шестое - $10 тыс.

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме. В 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса.