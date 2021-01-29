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Бокс

Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России

Он сменил на этом посту Умара Кремлева
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Кирилл Щекутьев избран генеральным секретарем Федерации бокса России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

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Отчетно-выборная конференция прошла в пятницу в онлайн-формате в Москве.

"Щекутьев был единственным кандидатом. Он избран единогласно", - сказал собеседник агентства.

Щекутьев сменил на посту генерального секретаря Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

Щекутьеву 26 лет, до этого он занимал пост заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

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