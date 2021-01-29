МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов обратится в суд в случае отстранения от биатлона. Об этом он сообщил ТАСС.

В четверг независимая комиссия во главе с британцем Джонатаном Тейлором опубликовала итоги расследования о коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU). В частности, она пришла к выводу, что бывший президент организации Андерс Бессеберг действовал в интересах России во время рассмотрения допинговых дел биатлонистов страны. Также в отчете комиссии отмечается, что Тихонов, в прошлом занимавший пост первого вице-президента IBU, в 2009 году пытался дать взятку бывшему генеральному секретарю организации Николь Рёш, чтобы скрыть три случая допинговых нарушений российских биатлонистов. Теперь Тихонову может грозить отстранение от биатлона, дело будет рассматривать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

"Мне может быть закрыта дорога на биатлонные соревнования? Они замучаются меня закрывать, - сказал Тихонов. - Я тут же подам в серьезный суд, и пусть они попробуют доказать мою вину. Думаю, им будет только хуже".

"Ко мне никогда никаких претензий не было", - подчеркнул олимпийский чемпион.

Тихонов с 1996 по 2008 год был президентом Союза биатлонистов России, пост первого вице-президента IBU он занимал с с 2002 по 2009 год.

В 2009 году допинг был обнаружен у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.