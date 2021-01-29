Генсек Федерации бокса России Щекутьев заявил о важности приумножения успеха организации

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев заявил о важности приумножения успеха организации. Комментарий Щекутьева ТАСС предоставила Федерация бокса России.

В пятницу Щекутьев был единогласно избран новым генеральным секретарем организации.

"Я благодарен за доверие, оказанное мне высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом и боксерским сообществом нашей страны, - сказал Щекутьев. - Моя главная задача сейчас сохранить и приумножить успех, достигнутый нашей федерацией в последние четыре года. Федерация бокса России признавалась лучшей национальной федерацией несколько лет подряд, поэтому планка задана высокая. Приложу все усилия, чтобы бокс в нашей стране продолжал развиваться еще стремительнее".

"Готов к диалогу и предложениям со стороны коллег, которые работают во благо российского спорта", - добавил функционер.

Щекутьев сменил на посту генерального секретаря Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). До этого Щекутьев занимал пост заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу.

В отчетно-выборной конференции Федерации бокса России, прошедшей в онлайн-формате, участвовали делегаты от всех 85 региональных боксерских федераций страны. На конференции был сформирован состав исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Федерации бокса России на ближайшие четыре года.