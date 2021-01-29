Лебедева уверена, что Шубенков докажет непричастность к нарушению антидопинговых правил

ЯЛТА /Республика Крым/, 29 января. /ТАСС/. Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков в ходе соответствующей процедуры сможет доказать контролирующим органам, что он не нарушал антидопинговых правил. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева.

Шубенков с 2019 по 2020 год проверялся РУСАДА на допинг пять раз

В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. В четверг спортсмен опроверг информацию, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.

"В то, что он [Шубенков] никогда не принимал [фуросемид], я совершенно верю. Если даже есть пропуски допинг-тестов, ты всегда имеешь право объяснить это, - сказала Лебедева. - Считаю, что здесь все будет объяснено. Все документы, которые нужно, будут предоставлены, и эта тема будет закрыта".

Олимпийская чемпионка также выразила мнение, что Шубенков сейчас консультируется с юристами, чтобы дать ответ на обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами.

Лебедева является олимпийской чемпионкой, треххкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы в тройных прыжках и прыжках в длину.