Биатлонистка Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы

ТАСС, 29 января. Россиянка Анастасия Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в городе Душники-Здруй (Польша).

Первое место заняла Байба Бендика из Латвии, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 00,7 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах. Второй стала норвежка Каролин Эрдал (отставание - 5,7; 0 промахов). Отставание Шевченко составило 9,7 секунды, она не допустила ни одного промаха.

Россиянка Лариса Куклина заняла четвертое место (+11,9; 1), Валерия Васнецова стала пятой (+12,3; 1), Наталья Гербулова - 21-й (+48,5; 1), Анастасия Гореева - 30-й (+1:06,9; 3), Полина Шевнина - 39-й (+1:21,1; 2).

Позднее в пятницу пройдет мужской спринт. Чемпионат Европы завершится 31 января.