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Допинг в спорте

Матыцин планирует встретиться с легкоатлетом Шубенковым

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе бегуна был обнаружен фуросемид, но позднее спортсмен опроверг эту информацию
Министр спорта РФ Олег Матыцин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Гавриил Григоров/ТАСС

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин намерен встретиться с чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами Сергеем Шубенковым в Барнауле. Об этом Матыцин заявил журналистам в пятницу в Барнауле.

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В среду портал News.ru со ссылкой на источник сообщил, что в допинг-пробе Шубенкова обнаружен фуросемид. На следующий день спортсмен в Instagram опроверг сообщения о фуросемиде, но подтвердил, что получил письмо от независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit. Из юридических соображений Шубенков не стал раскрывать детали письма.

"Планирую", - сказал Матыцин, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли он встретиться со спортсменом в Барнауле. Также министр спорта отметил, что не будет комментировать информацию о допинг-пробах спортсмена до получения официальных подтверждений со стороны Всемирного антидопингового агентства. Матыцин добавил, что легкоатлет "еще порадует своими выступлениями".

Уроженцу Барнаула Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами. На чемпионате мира 2019 года в Дохе спортсмен стал обладателем серебряной награды.

Теги
РоссияДопингМатыцин, Олег Васильевич
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