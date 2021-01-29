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Массовый спорт

Матыцин надеется, что порядок проведения международных соревнований не изменится

По словам министра, все мероприятия, запланированные международными календарями на территории России, проходят в соответствии с договоренностями с международными федерациями

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что порядок проведения международных соревнований, которые проходят в том числе на территории России, в ближайшее время не изменится. Такое мнение он высказал журналистам в пятницу.

"Все мероприятия, запланированные международными календарями на территории России, проходят в соответствии с договоренностями с международными федерациями, и я надеюсь, что этот порядок не изменится в ближайшее время", - сказал Матыцин.

По его словам, одним из таких мероприятий станет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который примет Алтайский край.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы 2023 года и чемпионат мира 2024 года.

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РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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