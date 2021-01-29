Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

Помогать Ларионову на тренерском мостике будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

ТАСС, 29 января. Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура, который состоится в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Семь участников молодежного ЧМ-2021 сыграют за сборную России на этапе Евротура в Швеции

Ларионову 60 лет, он возглавлял сборную России на прошедшем молодежном чемпионате мира в Канаде, где россияне заняли четвертое место. В состав национальной команды на Шведские игры вошли семь участников молодежного первенства. Ранее Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла, тогда российская сборная, составленная из игроков молодежной команды, заняла первое место в турнирной таблице.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице Евротура, набрав 16 очков, далее идут чехи (9), финны (6) и шведы (5). Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.