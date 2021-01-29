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Шведские хоккейные игры

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

Турнир пройдет с 11 по 14 февраля
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 29 января. Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера сборной России на третьем этапе Еврохоккейтура, который состоится в Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Помогать Ларионову на тренерском мостике будут Альберт Лещев, Владимир Филатов, Рашид Давыдов (тренер вратарей) и Кевин Чапман (тренер по физической подготовке). Главой тренерского штаба сборной России является Роман Ротенберг.

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Ларионову 60 лет, он возглавлял сборную России на прошедшем молодежном чемпионате мира в Канаде, где россияне заняли четвертое место. В состав национальной команды на Шведские игры вошли семь участников молодежного первенства. Ранее Ларионов уже исполнял обязанности главного тренера на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла, тогда российская сборная, составленная из игроков молодежной команды, заняла первое место в турнирной таблице.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице Евротура, набрав 16 очков, далее идут чехи (9), финны (6) и шведы (5). Этап Евротура в Швеции пройдет с 11 по 14 февраля.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. В прошлом сезоне из-за пандемии были отменены Чешские игры, поэтому победитель Евротура не был определен. Россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, девять побед у финнов, в активе шведов четыре титула, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Теги
РоссияШведские хоккейные игрыЛарионов, Игорь Николаевич
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