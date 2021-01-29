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Зимние олимпийские виды спорта

Третьяков победил на этапе Кубка мира по скелетону в Австрии

Вторым стал британец Крейг Томпсон
Александр Третьяков EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Александр Третьяков
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 29 января. Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем заключительного, восьмого этапа Кубка мира, который проходит в австрийском Инсбруке.

Результат Третьякова в сумме за две попытки составил 1 минуту 45,59 секунды. Вторым стал британец Крейг Томпсон (отставание - 0,23 секунды), третьим - австриец Самуэль Майер (+0,27). Россиянин Никита Трегубов стал шестым (+0,46), Даниил Романов - восьмым (+0,80).

В соревнованиях не приняли участия ведущие скелетонисты из Германии и Латвии, так как в настоящее время они готовятся к чемпионату мира в германском Альтенберге.

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В общем зачете Кубка мира победу одержал латвиец Мартинс Дукурс (1 456 очков), второе место занял немец Александр Гасснер (1 396), третье - латвиец Томас Дукурс (1 226). Третьяков стал лучшим из россиян, заняв пятое место (1 171).

Третьякову 35 лет, он является чемпионом Олимпийских игр 2014 года и бронзовым призером Игр-2010, чемпионом мира (2013) и двукратным чемпионом Европы. Дважды в карьере российский скелетонист одерживал победу в общем зачете Кубка мира.

Чемпионат мира по скелетону пройдет с 5 по 14 февраля.

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