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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов назвал победу на этапе Кубка мира лучшим ответом на инцидент с финским лыжником

В пятницу россиянин стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км на этапе в Фалуне

ТАСС, 29 января. Победа российского лыжника Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Швеции является лучшим ответом на критику после столкновения с финским лыжником Йони Мяки. Об этом Большунов заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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В пятницу Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. После финиша предыдущей гонки на этапе Кубка мира в финском Лахти Большунов намеренно сбил Мяки, опередившего его на заключительном участке. В понедельник стало известно, что в финскую полицию поступило заявление о нанесении увечий Мяки, однако позднее финн заявил, что не будет обращаться в правоохранительные органы.

"Это лучший ответ всем, когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее, - сказал Большунов. - Критикуйте меня больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее и доказывать своими результатами. С какими мыслями выходил сегодня? Бежать и показывать достойный результат".

"Сегодня были самые холодные условия за три последних сезона Кубка мира. Но погода стабильная. Единственное, сегодня немного испортились спуски, и на последних кругах было опасно поворачивать", - добавил спортсмен.

"В "разделке" ты идешь один и показываешь всю свою мощь, на что ты способен и на что готов. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает и кто не поддерживает меня", - заключил российский лыжник.

Большунову 24 года, он является лидером общего зачета Кубка мира.

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Большунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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