Сорокин считает, что УЕФА не пойдет на изменение формата Лиги чемпионов

В пятницу испанское издание AS сообщило о том, что УЕФА разрабатывает новый формат Лиги чемпионов. В сообщении отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александр Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов: испанским "Реалом", итальянским "Ювентусом", английским "Манчестер Юнайтед", французским ПСЖ и турецким "Фенербахче". При этом в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили о том, что "в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами и никакого решения по этой теме принято не было".

"Это [изменение формата Лиги чемпионов] маловероятно, потому что ориентир для нынешнего руководства УЕФА - равноправие, а не выделение какой-то группы клубов, - сказал Сорокин. - Всегда подчеркивалось стремление к равноправию. Я не осведомлен о том, в какую сторону будут изменения - это не обсуждалось на исполкомах, а самому думать сложно, какие изменения нам стоит ожидать. Не думаю, что УЕФА на это пойдет".

В публикации AS также отмечалось, что УЕФА планирует предоставить топ-клубам более влиятельную роль в новом турнире, а также разработать новую систему распределения доходов между участниками турнира. Планируется, что реформа произойдет в 2024 году. Вместе с тем, не исключен вариант, при котором изменение формата Лиги чемпионов может случиться на один-два года раньше. Это произойдет, если переговоры между заинтересованными сторонами пройдут быстро и успешно.

Ранее телеканал Sky Sports сообщил об организации европейскими топ-клубами нового международного турнира, который получит название Европейская премьер-лига. Каждому из потенциальных участников обещают гарантированную выплату более $100 млн, в то время как победитель Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 получит около €82 млн, в зависимости от количества побед на групповом этапе и плей-офф.

21 января Международная федерация футбола (ФИФА), а также УЕФА, Азиатская конфедерация футбола, Африканская конфедерация футбола, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, Южноамериканская конфедерация футбола и Конфедерация футбола Океании объявили о том, что не признают создание Европейской премьер-лиги. Такая позиция не позволит участвующим в турнире командам выступать на международных соревнованиях под эгидой организаций.