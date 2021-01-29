Чабан: победа скелетониста Третьякова на этапе Кубка мира очень важна для него перед ЧМ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Золотая медаль, которую завоевал лидер мужской сборной России Александр Третьяков на этапе Кубка мира в австрийском Игльсе, придаст этому спортсмену дополнительную уверенность в своих силах на предстоящем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Даниил Чабан.

Результат Третьякова на заключительном этапе Кубка мира по сумме двух попыток составил 1 минуту 45,59 секунды. Вторым стал британец Крейг Томпсон (отставание - 0,23 секунды), третьим - австриец Самуэль Майер (+0,27). Россиянин Никита Трегубов стал шестым (+0,46), Даниил Романов - восьмым (+0,80). В соревнованиях не приняли участия ведущие скелетонисты из Германии и Латвии, которые в настоящее время тренируются в германском Альтенберге, где 5 февраля стартует чемпионат мира по бобслею и скелетону.

"Отсутствие лидеров сборных Германии и Латвии нисколько не умаляет победы Александра, - сказал Чабан. - Поверьте, Третьякову здесь было с кем соревноваться. Те же британцы и южнокорейцы выглядели сегодня очень хорошо. А неприезд немцев и латышей - это их проблемы".

"Сегодняшняя победа очень важна для Саши и придаст ему дополнительную уверенность в своих силах на чемпионате мира, который стартует совсем скоро", - добавил тренер.

8 января в латвийской Сигулде Третьяков завоевал титул чемпиона Европы.