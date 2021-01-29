На гребном канале под Барнаулом создадут спорткластер после этапа Кубка мира

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Территория гребного канала в Барнауле после проведения этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в 2021 году станет спортивным кластером, где будут развивать не только профессиональный спорт, но и рекреацию. Об этом заявил журналистам в пятницу во время рабочего визита на Алтай министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Кубок мира станет очень знаковым не только для Алтайского края, но и для России. Подготовка идет в рабочем режиме, без нарушений сроков. Объект интересный, полностью отвечает международным требованиям. Важно, что после проведения кубка останется наследие, которое будет работать на всю Россию. Есть планы по развитию этой территории, по созданию спортивного кластера на базе строящегося объекта, где уже работает спортивная школа. Объект будет центром притяжения, центром рекреации и местом для профессионального спорта", - сказал Матыцин.

Он подчеркнул, что кластер после проведения соревнований будут использовать жители Барнаула и его пригорода - более 700 тыс. жителей.

"Везде, где есть гребные каналы, развита рекреация. Мы уже все для этого сделали, в частности организовали тут остановку электрички. К маю все работы будут закончены. Это совершенно уникальный гребной канал даже в масштабах России. В Крылатском гребной канал глубиной всего три метра, а "легкая вода" начинается с пяти метров. Здесь нужно дальше расширять инфраструктуру", - подчеркнул президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

В марте 2019 года Международная федерация каноэ (ICF) доверила Алтайскому краю право провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Решение было принято после положительного опыта проведения представительного турнира "Кубок чемпионов" осенью 2018 года. После проведения этапа Кубка мира в 2021 году в Барнауле планируется провести чемпионат Европы 2023 года и чемпионат мира 2024 года. В этапе Кубка мира, как ожидается, примут участие около 500 спортсменов из 50 стран.

В Барнауле для подготовки к этапу Кубка мира начали строительство обводного канала. Глубина канала составляет 14 метров.