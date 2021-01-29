Федерация бокса России отказалась организовывать реванш Роя Джонса и Майка Тайсона

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Федерация бокса России не планирует организовывать в Москве реванш между Роем Джонсом - младшим и Майком Тайсоном. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в пятницу на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Эта идея снята с повестки, - сказал Щекутьев. - Мы всегда готовы видеть Роя Джонса на его второй родине, он гражданин России. Мы готовы с ним проводить совместные программы по популяризации бокса, которые он уже начал".

"А проведение таких больших боев, как Рой Джонс - Майк Тайсон... по моему мнению, такие большие деньги вместо данного мероприятия мы лучше направим на развитие детского спорта", - добавил собеседник агентства.

Бой Джонс - Тайсон прошел в ноябре прошлого года и завершился вничью. Поединок был показательным и продлился восемь раундов.