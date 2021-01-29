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Гассиев проведет следующий бой в марте или апреле

Последний бой россиянин провел 31 октября, победив албанца Нури Сефери
Мурат Гассиев (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу Мурат Гассиев проведет следующий поединок в марте или апреле. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

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"Приоритетно, чтобы Гассиев вернулся на ринг в своей самой лучшей форме, - сказал Щекутьев. - Мы верим, что он может стать чемпионом мира. И, конечно, приоритетно, чтобы он дрался в России. Думаю, что на следующей неделе уже будет объявление о будущем Мурата".

"Думаю, что можно говорить про март-апрель", - добавил собеседник агентства.

Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение.

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