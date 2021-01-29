Чудинов: cеребро чемпионата мира в спринте добавит саночнику Павличенко спортивной злости

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко лишился возможности бороться за золотую награду чемпионата мира в спринтерской гонке из-за допущенной ошибки, однако и серебряная медаль также является высоким достижением. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер россиян Сергей Чудинов.

Победителем в спринте стал австриец Нико Гляйршер, который преодолел дистанцию за 38,375 секунды, третьим - его старший брат Давид Гляйршер (отставание - 0,042 секунды). Отставание Павличенко составило 0,041 секунды. Его соотечественник Роман Репилов стал седьмым (+0,169), Александр Горбацевич - 14-м (+2,076).

"После первого дня чемпионата у нас уже есть медаль, значит, отработали неплохо, - считает Чудинов. - Более того, считаю серебро Семена большим успехом. К сожалению, у него случилась ошибка при прохождении, которая, несомненно, добавит ему спортивной злости и дополнительной уверенности в своих силах перед завтрашним стартом. Рассчитываю, что российские саночники и в дальнейшем будут бороться за медали турнира".

Это лучший результат российских саночников в истории чемпионатов мира, которые проходили в Кёнигсзе. Ранее Татьяна Иванова выиграла бронзовую награду в личной гонке на турнире 2016 года.

"Хочу заметить, что здесь очень теплый воздух, и с утра была высокая влажность. Погода влияла на состояние льда, и из-за этого спортсмены, которые стартовали первыми, имели преимущество. В итоге стартовавшая последней Виктория Демченко проехала без видимых ошибок, но осталась без медали. Но так бывает в нашем виде спорта, когда погода вмешивается", - добавил тренер.

Демченко в итоге заняла пятое место в спринте. Победительницей стала немка Юлия Таубитц, показавшая результат 39,101 секунды. Далее расположились ее соотечественницы Анна Беррайтер (+0,011) и Даяна Айтбергер (+0,199). Отставание Демченко составило 0,221 секунды. Россиянка Татьяна Иванова стала шестой (+0,258), Екатерина Батурина - 11-й (+0,531), Екатерина Катникова - 14-й (+1,000).