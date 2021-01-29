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Биатлон

Россиянин Халили занял второе место в спринте на чемпионате Европы

Победу одержал швейцарец Мартин Егер
Карим Халили EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Карим Халили
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 29 января. Российский биатлонист Карим Халили стал вторым в спринте на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

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Первым стал швейцарец Мартин Егер, который преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 19,2 секунды и не допустил промахов на двух огневых рубежах. Халили отстал от победителя на 7,3 секунды (0 промахов). Третьим стал немец Йоханнес Кюн (отставание 15,3 секунды, 2 промаха).

Россиянин Даниил Серохвостов занял десятое место (+35,1; 2), Семен Сучилов - 23-е (+56,1; 3), Никита Поршнев - 35-е (+1.16,9; 3), Кирилл Стрельцов - 36-е (+1.19,2; 2), Евгений Идинов - 66-е (+2.15,5; 4).

Чемпионат Европы завершится 31 января.

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