Саночник Павел Репилов не получил травм после падения в спринте на ЧМ и выступит в субботу

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дебютант взрослого чемпионата мира по санному спорту россиянин Павел Репилов не получил повреждений в пятницу после падения в квалификации спринта и выступит в субботу в личной гонке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

Младший брат двукратного чемпиона мира Романа Репилова упал во время прохождения трассы и не сумел финишировать. Эта неудача лишила его возможности выступить в финале спринтерской гонки, который также состоялся в пятницу.

"С Павлом все в порядке, никаких повреждений нет. Завтра он обязательно выйдет на старт", - сказал Чудинов.

Год назад Павел Репилов стал победителем молодежного чемпионата мира в одноместных санях.