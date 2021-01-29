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Зимние олимпийские виды спорта

Саночник Павел Репилов не получил травм после падения в спринте на ЧМ и выступит в субботу

Из-за падения россиянин не сумел финишировать в квалификации и принять участие в финальном заезде
Павел Репилов EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Павел Репилов
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Дебютант взрослого чемпионата мира по санному спорту россиянин Павел Репилов не получил повреждений в пятницу после падения в квалификации спринта и выступит в субботу в личной гонке. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Чудинов.

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Младший брат двукратного чемпиона мира Романа Репилова упал во время прохождения трассы и не сумел финишировать. Эта неудача лишила его возможности выступить в финале спринтерской гонки, который также состоялся в пятницу.

"С Павлом все в порядке, никаких повреждений нет. Завтра он обязательно выйдет на старт", - сказал Чудинов.

Год назад Павел Репилов стал победителем молодежного чемпионата мира в одноместных санях.

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