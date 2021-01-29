Отстраненный клубом Джеймс не попал в заявку ЦСКА на ближайший матч Евролиги

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский защитник Майк Джеймс не сыграет за ЦСКА в матче баскетбольной Евролиги против германской "Баварии" в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе армейского клуба.

Ранее пресс-служба московского клуба заявила, что американец был отстранен от матчей и тренировок команды в результате инцидента, произошедшего по окончании встречи с турецким "Фенербахче" в раздевалке команды 22 января. Американец пропустил игру "Альба" (Берлин) - ЦСКА (68:71), прошедшую в среду.

"Джеймс не сыграет в пятницу. На матч заявлены те же 12 игроков, что на предыдущую игру в Берлине", - сказали в пресс-службе ЦСКА.

Встреча ЦСКА - "Бавария" пройдет в Москве в пятницу, начало игры в 20:00 мск. ЦСКА идет вторым в таблице Евролиги, команда одержала 16 побед.